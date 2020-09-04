Фаворит президентской гонки в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам. Его слова в ходе пресс-конференции передает РИА Новости.

По мнению Байдена, дестабилизировать ситуацию с выборами в стране хотят многие страны в мире. «Но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно (…) — Россия», — подчеркнул он.

Ранее Байден раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за игнорирование ситуации с Алексеем Навальным. Он выразил мнение, что нынешний президент не способен противостоять президенту России Владимиру Путину.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.