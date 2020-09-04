Фаворит президентской гонки в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден пообещал надавить на Китай по вопросу Тибета в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает The Times of India.

Байден отметил, что его внешняя политика будет базироваться на ценностях. «Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета», — сказал он. Политик также пообещал ввести новые санкции против Китая, лично встретиться с Далай-ламой и расширить вещание «Голоса Америки» на тибетском языке.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Китая из-за нарушений прав человека в Тибете. Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что это произойдет из-за того, что китайские власти отказываются пускать в регион американских дипломатов, политиков и журналистов. При этом, по его мнению, «доступ в тибетские территории становится все более важным для стабильности региона, учитывая нарушения человеческих прав со стороны Коммунистической партии Китая (КПК)».

Тибет был силой присоединен к Китаю в середине прошлого века. С приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году КПК усилила политику культурной ассимиляции этнических меньшинств, что коснулось в большей степени Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов.

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