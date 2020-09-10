«Русских хакеров» заподозрили в попытке подорвать кампанию Байдена

Предполагаемые русские хакеры, якобы действующие по заданию российского государства, совершили попытку подорвать кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом со ссылкой на три близких к вопросу источника сообщает Reuters.

Целью взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов. Попытки, включавшие фишинг и другие методы атаки, не прекращались последние два месяца, однако успехом не увенчались. До конца неясно, был ли их целью именно Джо Байден.

5 сентября ФБР назвало главные методы российской разведки по вмешательству в американские выборы: среди них кибератаки, дезинформация в социальных сетях и размещение политической рекламы от лица американских граждан.

Ранее фаворит президентской гонки в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам. По мнению Байдена, дестабилизировать ситуацию с выборами в США хотят многие страны в мире, однако именно Россия работает над этим наиболее усердно и постоянно.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

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