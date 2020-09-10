Microsoft обвинила российских хакеров в попытке взлома штабов Трампа и Байдена

Компания Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытке взлома предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и кандидата на выборах главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению IT-гиганта, в последние недели компания зарегистрировала ряд кибератак на людей, связанных с предстоящими президентскими выборами. Отмечается, что большинство попыток взлома было успешно предотвращено.

Представители Microsoft в своем сообщении особо отметили группу хакеров под условным названием «Стронций», которая, предположительно, действует из России. По сведениям компании, группа совершила атаки более чем на 200 различных организаций, в том числе на политических консультантов и штабы Трампа и Байдена. Целью хакеров в Microsoft считают сбор разведданных. В компании также полагают, что группа «Стронций» причастна к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

Ранее сообщалось, что предполагаемые русские хакеры, якобы действующие по заданию российского государства, совершили попытку подорвать кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Целью взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.