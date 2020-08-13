США обвинили Россию в запуске нового вируса

Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub. Соответствующий отчет опубликован на сайте агентства нацбезопасности.

Как считают в ведомствах, за разработку вируса было ответственно военное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), запуск вируса — часть его операций по кибершпионажу.

В США считают, что новый вирус поражает систему Linux и представляет угрозу для пользователей систем национальной безопасности, министерства обороны и базы оборонной промышленности, которые используют эту систему.

В июле в Конгрессе США решили представить законопроект против «российских хакеров», которых ранее Великобритания, Канада и США обвинили в кибератаках, направленных на кражу данных о разработке вакцины от коронавируса. Как заявил лидер республиканцев в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти, продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить борьбу с пандемией в США, не должны остаться без ответа.