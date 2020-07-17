В США представят закон против обвиненных в краже вакцин «российских хакеров»

В Конгрессе США в ближайшее время представят законопроект против «российских хакеров», которых ранее Великобритания, Канада и США обвинили в кибератаках, направленных на кражу данных о разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил лидер республиканцев в палате представителей Конгресса Кевин Маккарти на своей странице в Twitter.

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить нашу борьбу с пандемией, не должны остаться без ответа. В ближайшие дни я представлю законопроект, чтобы привлечь к ответственности этих российских хакеров», — написал конгрессмен.

Ранее в России ответили на обвинения в краже разработок вакцин у Британии и назвали их попыткой запятнать репутацию российской вакцины.

В мае британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам, как писал The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC). По данным экспертов по кибербезопасности, цель атак — кража исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом, уверяют в NCSC.