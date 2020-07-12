Ведшего расследование против Трампа спецпрокурора Мюллера вызовут в Сенат

Председатель юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм планирует вызвать на слушания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование против президента Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

Запрос на вызов Мююлера поступил от демократов в юридическом комитете Сената и Грэм решил его одобрить. «Очевидно, господин Мюллер готов и способен защищать свое расследование в авторской статье в газете The Washington Post», — написал он.

В субботу Мюллер опубликовал авторскую статью в газете The Washington Post. На протяжении всего материала он указывал на важность и целесообразность расследования, которое президент Трамп называет «охотой на ведьм».

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.

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