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Трамп захотел расплаты за «крупнейшее политическое преступление»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обратился в Twitter к лидеру Республиканской партии в сенате Митчу Макконнеллу с просьбой расследовать дело о выдуманных связях его команды с Россией.

Американский лидер прокомментировал статью о важной роли Макконнелла для возможного расследования. «Митч, я люблю тебя, но это верно на 100 процентов. Время уходит. Будьте стойкими и продвигайтесь быстро, иначе будет слишком поздно. (...) Они ДОЛЖНЫ заплатить большую цену за то, что сделали с нашей страной», — написал Трамп в отношении неназванных «порочных» представителей Демократической партии. Президент также указал, что не хочет, чтобы дело сошло им с рук, так как «они попались».

Ранее Трамп называл этот политический скандал «крупнейшим политическим преступлением». Перед этим появились доказательства слежки представителей администрации Обамы, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, за членами команды Трампа. Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл опубликовал письмо, в котором говорится о запросах нынешнего кандидата в президенты Байдена, глав ЦРУ Джона Бреннана, ФБР Джеймса Коми и директора разведки Джеймса Клаппера секретных данных о советнике по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна. Это происходило с 8 ноября 2016 года по 31 января 2017 года.

В мае в США закрыли уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Отмечается, что возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера дело было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Флинн сначала признавал себя виновным и был готов к сотрудничеству со следствием, однако затем изменил показания и отказался признавать вину.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку в связи с обвинениями в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, работавшим в то время послом России в США.

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