Байден попросил у подписчиков денег на избирательную кампанию

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства Джо Байден после взлома хакерами его аккаунта в Twitter призвал своих сторонников внести денежные вклады в поддержку его избирательной кампании. Такой пост появился на его странице в четверг, 16 июля.

По словам Байдена, у него нет биткоинов и он никогда не будет просить подписчиков их ему прислать. Так он отреагировал на взлом его страницы накануне, когда хакеры опубликовали пост от его имени с предложением перечислить на биткоин-счет сумму, которую юзерам обещали вернуть в удвоенном размере.

К посту Байден прикрепил ссылку на сайт пожертвований его избирательному штабу. «Если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь сделать Дональда Трампа президентом одного срока, вы можете сделать это здесь», — написал политик.

В ночь на 16 июля произошла одна из самых масштабных хакерских атак на Twitter. Злоумышленники взломали, в частности, верифицированные аккаунты Джо Байдена, Билла Гейтса и Илона Маска, бывшего президента США Барака Обамы, корпоративные аккаунты сервиса такси Uber и корпорации Apple. Авторы сообщений обещали вернуть пользователям отправленные биткоины в удвоенном размере в течение получаса. Позже журнал Motherboard сообщил, что причастным к атаке был один из сотрудников социальной сети, и раскрыл способ взлома аккаунтов. В самой компании Twitter заявили, что инцидент расследуется и отказались комментировать информацию издания.