Глава соцсети пообещал рассказать детали о взломе Маска, Гейтса и Безоса

Основатель и глава Twitter Джек Дорси пообещал поделиться с общественностью деталями о взломе социальной сети, когда в компании будет понимание произошедшего. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Дорси отметил, что это был тяжелый день для Twitter. Он подчеркнул, что все в компании чувствуют себя просто ужасно из-за этого случая.

Служба технической поддержки Twitter заявила, что для большинства аккаунтов восстановлена возможность публикации сообщений. Тем не менее она предупредила, что по мере исправления ситуации функция может то появляться, то исчезать.

Ранее представители Twitter полностью признали проблему со взломом аккаунтов известных пользователей. По их словам, расследование инцидента со взломом уже началось.

До этого при попытке опубликовать твит у пользователей всплывала ошибка. Соцсеть писала, что сообщение похоже на спам, и предлагала изменить текст или ссылку.

Об одной из самых масштабных хакерских атак на Twitter сообщалось в ночь на 16 июля. На страницах миллиардеров Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Илона Маска, политиков Барака Обамы и Джо Байдена, а также в аккаунтах крупных компаний появились практически одинаковые записи, в которой пользователям предлагается переслать на биткоин-счет тысячу долларов. После этого, говорится в сообщении, сумма вернется в удвоенном размере.

Позднее стало известно, что мошенники успели заработать на атаке в биткоинах сумму, равную нескольким миллионам рублей.