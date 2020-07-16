Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. Ценные бумаги подешевели более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов стоимость акций уменьшалась до 33,8 доллара за штуку. Взлом аккаунтов Билла Гейтса, Илона Маска и Барака Обамы, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, рэпера Кэнье Уэста и тысяч других пользователей произошел в ночь на 16 июля. В профилях появились однотипные записи с просьбами перечислить на биткоин-счет сумму, которую им обещали вернуть в удвоенном размере. Позднее твиты были удалены. Установлено, что взлом произошел при участии одного из сотрудников соцсети.

В настоящее время ведется расследование. Установлено, что мошенники успели заработать более семи миллионов долларов.