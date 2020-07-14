Байдена обвинили в краже идей Трампа

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пытается украсть наиболее выигрышные идеи действующего американского лидера Дональда Трампа. В этом политика обвинил бывший спикер палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в эфире телеканала FOX News.

По его словам, в штабе Байдена работают хорошие социологи, которые смогли оценить перспективность предвыборных обещаний Трампа и предложили бывшему вице-президенту включить аналогичные пункты в свою программу. «Они сказали: "Вы знаете, у президента есть хорошее послание, почему бы вам его не украсть?"» — заявил Гингрич.

Он уточнил, что речь в первую очередь идет об обещании создать в США большее число рабочих мест. Именно эта идея принесла дополнительные очки действующему главе государства на выборах в 2016 году и помогла ему одержать победу в борьбе за пост президента. Теперь же Байден пытается использовать ее в своей кампании: так, в четверг, 9 июля, он представил свой план по восстановлению американской экономики, одним из пунктов которого стало создание в стране около 5 миллионов новых рабочих мест.

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Кроме того, предполагаемый кандидат от демократов отметил важность поддержки национальных промышленных предприятий и инновационных разработок. В частности, он предложил выделить из федерального бюджета порядка 300 миллиардов долларов на разработки в области новых технологий: сетей 5G, электромобилей и искусственного интеллекта. Также план Байдена предусматривает использование в инфраструктурных проектах материалов, изготовленных на территории США, и введение налоговых льгот для мелких производств. По словам Гингрича, до этого все эти идеи уже вошли в предвыборную программу Трампа.

В то же время, отметил он, данные предложения идут вразрез с теми, что были озвучены Байденом ранее. Так, до этого политик заявлял, что планирует существенно повысить налоги как для физических, так и для юридических лиц. Подобные меры, считает экс-спикер, не только не помогут в создании новых рабочих мест, но напротив приведут к дальнейшему росту безработицы и рецессии экономики США, которая продлится в течение 10 лет.

В июне бывший председатель отделения Республиканской партии в штате Калифорния, писатель Том дель Беккаро предрек экономике США глубокую депрессию в случае победы Байдена на президентских выборах. По его словам, предлагаемые бывшим вице-президентом меры нанесут существенный урон энергетической, аграрной и другим отраслям экономики страны, а также приведут к росту безработицы и усугубят положение малого бизнеса.

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