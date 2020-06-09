США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена

В случае, если наиболее вероятный кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден одержит победу на грядущих президентских выборах, экономика США рискует оказаться в глубокой депрессии. Такое будущее стране при правлении Байдена предрек бывший председатель отделения Республиканской партии в штате Калифорния, писатель Том дель Беккаро (Tom Del Beccaro), передает FOX News.

По словам дель Беккаро, в настоящее время экономика США переживает рецессию на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране зафиксирован рекордный уровень безработицы, и около половины владельцев малого бизнеса опасаются, что не смогут избежать банкротства этим летом. В таких условиях, считает эксперт, Соединенные Штаты нуждаются в политических решениях, которые обеспечат стране экономический рост. Особенную же поддержку должен получить малый бизнес, на долю которого пришелся 61 процент от общего роста числа рабочих мест за последние 20 лет.

При этом меры, которые предлагает Байден в рамках своей предвыборной программы, напротив, приведут к еще большему ухудшению положения малого бизнеса, полагает дель Беккаро. Так, одним из главных обещаний бывшего вице-президента стала отмена налоговой реформы, которую провел действующий глава государства Дональд Трамп и которая уже обеспечила значительный рост экономики и увеличение числа рабочих мест. В частности, Байден предлагает повысить подоходный налог для обладателей высоких доходов с 36 до 39,6 процента, налог на прирост капитала — с 23,8 до 28-35 процентов, а налог на прибыль для организаций — с 20 до 28 процентов. Кроме того, экономическая стратегия политика предполагает двукратное увеличение налога на доходы, полученные за рубежом.

Также, отмечает эксперт, Байден поддерживает принятие пакета законопроектов, направленных на решение проблемы изменения климата. По мнению дель Беккаро, подобные законы нанесут существенный урон энергетической, аграрной и другим отраслям экономики страны.

Как считает эксперт, все это не только не поможет восстановлению экономики США после кризиса, но и еще больше усугубит ситуацию. В первую очередь предложенная Байденом политика скажется на малом бизнесе и стартапах, которые окончательно лишатся средств на существование и развитие.

В конце мая стало известно, что представители Демпартии опасаются, что Байдену не удастся победить на выборах, если в экономике США произойдет рост после кризиса. Как отмечали эксперты, даже сейчас американцы, судя по результатам соцпросов, гораздо меньше доверяют бывшему вице-президенту в вопросах экономики, чем Трампу, а с началом экономического роста кандидат от демократов окажется в еще более невыгодном положении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!