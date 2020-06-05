Байден подсчитал процент «не очень хороших» американцев

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что от 10 до 15 процентов американцев являются не очень хорошими людьми. Такими подсчетами он поделился в ходе онлайн-встречи со своими сторонниками, передает FOX News.

В рамках выступления Байден подверг критике действующего президента США Дональда Трампа, заявив, что тот своими действиями способствует разобщению американцев. По его словам, в таких условиях в людях пробуждается самое худшее, что в них есть, однако на самом деле в большинстве своем граждане США — «достойные люди».

«Наверное, есть 10-15 процентов людей, которые просто не очень хорошие, но это не мы. Подавляющее большинство — достойные люди», — подчеркнул Байден.

При этом, отмечает телеканал, неясно, кого именно подразумевал бывший вице-президент под нехорошими людьми и считает ли он таковыми сторонников Трампа.

Ранее Байден уже неоднократно допускал сомнительные высказывания в ходе публичных выступлений. Так, 23 мая он в интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа: «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный». Спустя некоторое время политик извинился за свое высказывание, признав, что не должен был вести себя так бесцеремонно и быть таким умником.

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