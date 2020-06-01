В США вспомнили об ораторском таланте Байдена

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, вице-президент Джо Байден, который неоднократно оказывался в центре скандала из-за своих неосторожных высказываний, когда-то считался великим оратором. Об этом вспомнило американское издание Newsweek.

Как отмечает издание, в детстве Байден страдал от заикания, однако со временем ему удалось справиться с этой проблемой благодаря упорным занятиям. В середине 1980-х политик, занимавший пост сенатора от штата Делавэр, уже славился своим ораторским мастерством. В 1985-м Philadelphia Inquirer приводило цитаты ряда политиков, которые отзывались о Байдене как о «самом завораживающем ораторе в Демократической партии».

В 1986-м The Washington Post назвало его звездным оратором, который «гарантированно сможет пробудить демократов от тоски, в которой они томились». В 1987 году издание сравнило Байдена с президентами США прошлых лет Франклином Рузвельтом, Вудро Вильсоном и Джоном Кеннеди, отметив, что он главный продолжатель их традиций.

Однако в последующие годы, пишет Newsweek, Байден начал допускать все больше оплошностей в своих выступлениях. Особенно ярко это проявилось в то время, когда он занимал должность вице-президента при американском лидере Бараке Обаме, и теперь, когда он проводит свою собственную президентскую кампанию. В частности, издание вспомнило слова, сказанные Байденом об Обаме в 2007 году, — он назвал политика первым известным афроамериканцем, который выглядит чистым, ярким и приятным, а также способен ясно выражать свои мысли.

Другое неоднозначное высказывание Байден допустил в 2012 году, выступая в Нью-Йоркском университете, и снова об Обаме: «Сейчас самое время прислушаться к вневременному совету Тедди Рузвельта: "Говори тихо и держи большую палку". Я вас уверяю, у президента большая палка».

23 мая Байден в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа: «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный». Спустя некоторое время он извинился за свое высказывание, признав, что не должен был вести себя так бесцеремонно и быть таким умником. После этого в СМИ развернулась дискуссия о том, насколько этот инцидент повлияет на шансы политика на победу на выборах. В частности, издание Wall Street Journal посоветовало Байдену меньше выступать на публике, чтобы не вредить позициям Демпартии.

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