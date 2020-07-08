Байден пообещал ввести санкции против товаров из России

Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал ввести ограничения против товаров из России для защиты системы снабжения США. Об этом говорится в опубликованном тексте плана реформирования цепочек поставок товаров, передает РИА Новости.

Он предложил соответствующий план с идеей уменьшения зависимости США и союзников от российского и китайского импорта.

«Где необходимо для защиты критически важных инфраструктуры и поставок, Байден введет целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, которые представляют угрозу национальной безопасности», — говорится в документе. Он отметил, что ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия.

Байден также обвиняет в тексте Китай в создании барьеров для поставок сырья (кобальта, меди, графита) американским компаниям. Он призывает привлечь к ответственности конкурентов.

Ранее Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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