В планах Байдена увидели выгоду для Трампа

Программа в сфере экологии, представленная наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии США на грядущих выборах, бывшим вице-президентом Джо Байденом, может лишить его поддержки ряда избирателей в ключевых штатах и принести выгоду действующему главе государства Дональду Трампу. Об этом заявили представители Республиканской партии, опрошенные The Hill.

По словам республиканцев, озвученная Байденом позиция по ряду вопросов, связанных с энергетикой, в частности, с фрекингом, отвратит от него электорат, проживающий в штатах, экономика которых завязана на добыче сланцевого газа и нефти и других традиционных отраслях экономики. В частности, речь идет о штатах, входящих в так называемый ржавый пояс (Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган, Иллинойс и Миннесота), а также о Луизиане.

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«Более 250 тысяч рабочих мест будут потеряны в соответствии с энергетическим планом Джо Байдена Green New Deal. Вы увидите, что затраты на электроэнергию вырастут, и увидите, кто пострадает от этого больше всего — это семьи с низким доходом», — заявил член палаты представителей Конгресса США от Луизианы Стивен Скэлис (Steve Scalise). С ним согласился и конгрессмен от Пенсильвании Майк Келли (Mike Kelly), который заявил, что его штат может лишиться более 600 тысяч рабочих мест в случае, если план бывшего вице-президента будет реализован.

По мнению республиканцев, пока Байдену удается обходить Трампа по результатам соцопросов, поскольку внимание общественности приковано к пандемии коронавируса и действиям президента по борьбе с ней. Однако ближе к выборам, когда заболеваемость пойдет на спад, избиратели начнут обращать больше внимания и на другие аспекты, в том числе на предвыборные обещания кандидатов. В результате уровень поддержки бывшего вице-президента начнет снижаться, уверены в Республиканской партии.

В то же время в штабе Байдена считают необоснованными опасения относительно резкого сокращения числа рабочих мест при претворении планов бывшего вице-президента в жизнь. Там настаивают, что программа потенциального кандидата от демократов подразумевает создание более 250 тысяч новых рабочих мест в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Байден представил свой план по восстановлению экономики США, одним из пунктов которого стала экологическая программа стоимостью около 2 триллионов долларов. Она предполагает в том числе создание чистой, безопасной страны с самой быстрой железнодорожной системой в мире, крупнейшим сектором по производству электромобилей, а также экологически чистыми домами и системой электроснабжения к 2023 году.