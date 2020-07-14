Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России

Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден задумал потратить на экологию два триллиона долларов. Реализация плана рассчитана на четыре года, сообщает The Guardian.

Сумма, озвученная Байденом, превышает расходную часть бюджета России на 2020 год в долларовом выражении более чем в семь раз — 19,5 триллиона рублей, или около 275 миллиардов долларов. По данным издания, в прошлом году политик предлагал направить на экологию 1,7 триллиона долларов в течение 10 лет.

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По словам представителей избирательной кампании Байдена, его план по восстановлению экономики предполагает в том числе создание чистой, безопасной страны с самой быстрой железнодорожной системой в мире, крупнейшим сектором по производству электромобилей, а также экологически чистыми домами и системой электроснабжения к 2023 году. Отмечается, что центральную роль в борьбе за экологию будут играть профсоюзы, так как изменение климата сильнее всего сказывается на гражданах с низким доходом и сообществах цветных.

Другой представитель кампании Байдена заявил, что программа будет финансироваться за счет повышения налогов для корпораций и вложений богатых американцев.

Ранее сообщалось, что Байден предложит увеличить расходы госбюджета на исследования и разработки новейших технологий, в частности сотовых сетей 5G и электромобилей. По мнению демократа, в эти технологии можно вложить дополнительно 300 миллиардов долларов.

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