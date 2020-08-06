Издание рассказало о работе хакеров США на территории Европы

Спецслужбы США активно проводят незаконные кибероперации по всему миру, чтобы получить доступ к секретной информации, дипломатической переписке других стран с целью давления на эти страны. Зачастую в подобных кибератаках Запад обвиняет так называемых русских хакеров, не предоставляя при этом никаких доказательств, подтверждающих их слова, говорится в статье издания «Аргументы и факты» «Слежка за союзниками. Работа американских хакеров на территории Европы».

Американское Центральное разведывательное управление уже не раз оказывалось в центре скандалов из-за разоблачений его незаконной деятельности на территории других стран. Однако США не признают решения Международного уголовного суда, что позволяет им уйти от ответственности за преступления на территории других государств.

В качестве примера такого нарушения международного права издание приводит раскрытую журналистами в начале этого года операцию «Рубикон». Выяснилось, что ЦРУ совместно с Федеральной разведывательной службой Германии более 50 лет имели доступ к военной и дипломатической переписке по всему миру. Американская и немецкая спецслужбы как минимум до 2012 года получали информацию через предустановленные уязвимости в оборудовании швейцарской компании Crypto AG, которая поставляла шифровальные устройства более чем 120 государствам.

Согласно свидетельствам бывших сотрудников разведок, в определенный период через оборудование швейцарской компании проходило около 40 процентов всей секретной дипломатической переписки в мире. Сейчас компания проводит внутреннее расследование, однако автор статьи сомневается в том, что виновные будут наказаны. Это в полной мере соответствует сложившейся в последнее время практике применения двойных стандартов по отношению к России и США, констатирует издание.

Также для незаконного доступа к личной информации своих союзников американские спецслужбы прибегают к помощи разведывательных структур, созданных при сотрудничестве с европейскими партнерами на территории их стран. Так, одним из плацдармов для работы АНБ, говорится в статье, служит Европейский центр криптологии в городе Грисхайме (Германия). На этом объекте агенты Национальной службы безопасности применяют самое современное оборудование для электронной слежки за немецкими гражданами, прежде всего — политиками и представителями крупных компаний.

По мнению экспертов, и сама Германия находится под сильным давлением со стороны американских партнеров, которые продолжают следить за немецкими политиками. Даже после случившегося в 2013 году скандала с прослушкой телефона Меркель США отказались подписывать с Германией соглашение о запрете взаимного шпионажа между союзниками, так называемое «No Spy соглашение». При этом ни санкций, ни массовой высылки дипломатов не последовало.

Позже, в 2015 году, переписка немецких политиков вновь стала предметом достояния третьих лиц в результате хакерской атаки. И хотя, по мнению экспертов, зачастую идентифицировать личности злоумышленников фактически невозможно, а подделать почерк определенной хакерской группировки для профессионалов не составляет особого труда, западные СМИ, ссылаясь на мифические материалы разведслужб и данные из общедоступных источников, обвинили в этом российских хакеров.

Издание подчеркивает, что Европейский союз «уже давно перенял у США эстафету введения санкций против России для создания информационного повода, который используется для разрешения внутриполитических проблем». Предложенные санкции в ответ на кибератаку пятилетней давности были призваны лишь продемонстрировать свою лояльность.

Особенно это актуально сейчас, когда американское правительство открыто выражает недовольство энергетической политикой Германии, в частности ее желанием реализовать совместный с Россией проект «Северный поток-2». «Берлин же, предлагая ввести очередные антироссийские санкции, стремится доказать Вашингтону свою жесткую позицию в отношении России и подтвердить, что зависимость от российского газа не повлияет на проамериканский политический курс», — говорится в статье.

Сейчас известно, что сотрудники американских спецслужб, работая под дипломатическим прикрытием более чем на 80 объектах по всему миру, прослушивают мобильные устройства и отслеживают интернет-трафик пользователей других стран, в том числе и в Европе.

Так, например, по данным СМИ, одно из хакерских подразделений ЦРУ функционирует на территории американского генконсульства в немецком городе Франкфурте-на-Майне. Его сотрудники проводят кибероперации в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Об этом стало известно благодаря утечке материалов центра киберразведки ЦРУ. Американские хакеры эксплуатируют уязвимости нулевого дня, взламывают устройства на базе Windows, Android и iOs, а также телевизоры Samsung, превращая их в прослушивающие устройства.