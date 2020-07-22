Евросоюз согласовал санкции против российской разведки и хакеров

Послы 27 стран Евросоюза согласовали введение санкций против структур и граждан России, Китая и Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Отмечается, что меры коснутся разведки этих стран. Их обвиняют в причастности к хакерским атакам.

В мае 2020-го Великобритания, США и Канада начали совместную работу над выявлением хакерских атак, цель которых состояла в краже исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказывали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одно из предположений не подтвердилось.

Сенатор Олег Морозов назвал обвинения «типичным коронабесием», По его мнению, пандемия COVID-19 является еще одним поводом «встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с "ужасной" Россией».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru