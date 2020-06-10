Россию и Китай обвинили в распространении фейков о коронавирусе

Социальные сети Facebook, Twitter и поисковик Google должны предоставлять ежемесячные отчеты о борьбе с дезинформацией. Об этом заявили два высокопоставленных чиновника Евросоюза, в первую очередь обвинив в распространении Россию и Китай, передает Reuters.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и замглавы Еврокомиссии по общим ценностям и прозрачности Вера Юрова отметили, что страны участвовали в распространении фейков о коронавирусе.

«Это продемонстрировало, что дезинформация вредит не только состоянию демократии, но также и здоровью наших граждан. Это может негативно повлиять и на экономику», — подчеркнула Юрова. По ее словам, одной из главных тем фейковых новостей была вакцинация, и кампания с привлечением фейков привела к появлению реальных опасений у людей.

Юрова утверждает, что исследование показало снижение числа граждан Германии, готовых пройти вакцинацию, на 20 процентов всего за два месяца. В Еврокомиссии уверены, что соцсетям необходимо каждый месяц раскрывать результаты своей работы по удалению дезинформации и продвижению официальных данных от властей.

Впервые о том, что Россия имеет отношение к распространению фейков о коронавирусе заявили власти США в конце февраля. Позже представители компаний Facebook и Twitter рассказали, что не обнаружили причастности российских властей к созданию ложных данных о новом заболевании на их платформах.

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