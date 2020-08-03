Российских хакеров заподозрили в краже документов Британии

Власти Великобритании заподозрили российских хакеров в краже секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Речь идет о кибератаках в преддверии парламентских выборов прошлого года. Отмечается, что была взломана электронная почта бывшего министра торговли страны Лиама Фокса. По данным источников, хакеры украли документы о торговых переговорах Британии с США.

Несколько кибератак на почту Фокса были зафиксированы в период с 12 июля по 21 октября 2019 года. Источники не раскрыли название хакерской группировки, но при этом отметили, что имелись признаки связи с Москвой.

В британском парламенте заявили о начале расследования в связи со взломом почты бывшего министра торговли и кражей документов.

В мае 2020-го Великобритания, США и Канада начали совместную работу над выявлением хакерских атак, цель которых состояла в краже исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказывали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одно из предположений не подтвердилось.

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