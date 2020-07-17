Кремль пожаловался на хакеров после обвинений в хакерской атаке ради вакцин

Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании и сама постоянно сталкивается с ними. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинение в краже вакцин, передает «Интерфакс».

«Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств», — пожаловался пресс-секретарь российского президента и добавил, что это общая проблема.

По словам Пескова, Москва не знает, что за группа организовала атаки и к кому она относится.

Накануне на сайте британского правительства появилось заявление о том, что российская разведка собирала информацию как о разработке вакцины, так и в целом об изучении вируса. К заявлению присоединились также США и Канада. Американская сторона пообещала в ближайшее время представить законопроект против «российских хакеров».

Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам в мае. Специалисты Национального центра по кибербезопасности высказали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай.