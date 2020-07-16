Британия обвинила Россию в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Великобритания обвинила разведку России в кибератаках с целью похитить данные о вакцине от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

Сообщается, что российская сторона собирала информацию как о разработке вакцины, так и в целом об изучении вируса. К заявлению присоединились также США и Канада.

«Это абсолютно неприемлемо, что российские разведывательные службы делают своей целью тех, кто борется с пандемией коронавируса», — заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб. По его словам, одни страны преследуют свои собственные интересы, пока Великобритания и ее союзники трудятся над вакциной и защищают здоровье всего мира.

В публикации названы обозначения тех, кто вел разведывательную работу: APT29, Cozy Bear и The Dukes. Британская сторона уверена более чем на 95 процентов, что первый из них связан с российской разведкой и с уверенностью в 80-90% заявляют, что целью его работы были именно исследования COVID-19 и вакцины против вызывающей эту болезнь инфекции.

Ранее 16 июля министр также обвинил Россию в попытке интернет-вмешательства в парламентские выборы 2019 года. По факту предполагаемого вмешательства начато уголовное расследование.