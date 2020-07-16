Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года

Россия пыталась вмешаться через интернет в парламентские выборы Великобритании 2019 года. С такими обвинениями выступил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб.

Отмечается, что на основе широкого анализа правительство пришло к выводу, что «некие российские акторы», вероятнее всего, стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно полученных правительственных документов.

В частности, речь идет о публикации проекта соглашения о свободной торговле между Великобританией и США на платформе Reddit. Известно, что этой утечкой могла воспользоваться оппозиционная Лейбористская партия. При этом свидетельств «полномасштабного вмешательства» у Лондона нет.

Британские власти отметили, что начали уголовное расследование произошедшего и подчеркнули, что оставляют за собой право ответить на подобные атаки в будущем.

Всеобщие досрочные выборы в нижнюю палату парламента Великобритании, инициированные премьер-министром страны Борисом Джонсоном, прошли 12 декабря 2019 года. На них уверенно победила Консервативная партия во главе с ним, получив 365 из 650 мест. Лейбористы получили только 202 места.

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