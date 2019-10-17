Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС. Об этом сообщает The Independent.

«Когда есть воля, есть и сделка! У нас — есть!» — заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, не рассказав о подробностях заключенного соглашения. «У нас есть отличная новая сделка, которая позволяет нам вернуть контроль [над страной]. Теперь парламенту следует завершить процедуру Brexit в субботу, чтобы мы могли заняться другими важными делами вроде здравоохранения, преступности и защиты окружающей среды», — прокомментировал произошедшее Джонсон.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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