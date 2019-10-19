Великобритания отложила Brexit

Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского союза. Прямую трансляцию заседания Палаты общин ведет официальный YouTube-канал парламента.

За поправки, обязывающие премьер-министра страны Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit, проголосовали 322 депутата, 306 парламентариев выступили против этой инициативы. Вместе с тем глава правительства заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС. «Никаких отсрочек, брексит [состоится] 31 октября», — сказал Джонсон.

17 октября председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что представителям ЕС удалось согласовать с британским правительством детали сделки по Brexit. Детали соглашения Юнкер не сообщил. Борис Джонсон назвал достигнутые договоренности возможностью «вернуть контроль над страной».

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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