Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие
Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников
Турнир по карате завершился массовой дракой тренеров и судей
Найден щенок с зеленой шерстью
«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца и покинул зону вылета АПЛ
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
НАСА показало «портал в другое измерение»
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Новости партнеров

Великобритания отложила Brexit

Перейти в «Мою Ленту»

Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского союза. Прямую трансляцию заседания Палаты общин ведет официальный YouTube-канал парламента.

За поправки, обязывающие премьер-министра страны Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit, проголосовали 322 депутата, 306 парламентариев выступили против этой инициативы. Вместе с тем глава правительства заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС. «Никаких отсрочек, брексит [состоится] 31 октября», — сказал Джонсон.

17 октября председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что представителям ЕС удалось согласовать с британским правительством детали сделки по Brexit. Детали соглашения Юнкер не сообщил. Борис Джонсон назвал достигнутые договоренности возможностью «вернуть контроль над страной».

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Названо условие ухода Джонсона с поста премьер-министра
Решение Джонсона остановить работу парламента отменили
Другие материалы рубрики
Мир00:0216 октября

Пришел и остался

Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
12:09Сегодня

В Европе разгромили белорусскую ОПГ

07:57Сегодня

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

07:50Сегодня

Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа

Мир00:0314 октября

«Мое будущее уничтожено»

Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
06:30Сегодня

В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»

05:24Сегодня

Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии

04:29Сегодня

Десятки сторонников независимости Каталонии попали в больницы

Мир00:0112 октября

«У американцев до сих пор холодная война в головах»

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
03:38Сегодня

В США связали массовую стрельбу с националистами «Азова»

21:0018 октября

В ООН объяснили важность ситуации с визами россиян

19:5518 октября

Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии

Россия
Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановили
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Все материалы
Мир
В Европе разгромили белорусскую ОПГ
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»
Все материалы
Бывший СССР
Смертность на Украине в два раза превысила рождаемость
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Лукашенко порассуждал об усталости за 25 лет президентства
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Правительство Украины сочли командой дилетантов
Все материалы
Экономика
Крупнейшую сделку в истории снова отложат
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Российская компания вошла в сотню лучших работодателей мира
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
«Нафтогаз» нашел хитрый способ не платить России и сэкономить
Все материалы
Силовые структуры
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковников московской полиции арестовали за вымогательство миллионов у адвоката
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность
Все материалы
Наука и техника
На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
НАСА показало «портал в другое измерение»
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Россия раскошелилась на ВНЭУ для выдерживающей 12 суток под водой «Пираньи»
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
FEDOR «признал» выполнение секретной миссии в космосе
Все материалы
Спорт
Турнир по карате завершился массовой дракой тренеров и судей
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
«Эвертон» выиграл впервые за полтора месяца и покинул зону вылета АПЛ
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту на Кубке мира
Заслужить прощение
Суперматч МЮ — «Ливерпуль», погоня «Сити», шанс «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Непобежденный американец бросил вызов лучшему бойцу UFC
Все материалы
Культура
Концерт Little Big в российском городе оказался под угрозой из-за звонка «сверху»
«Миллиарда недостаточно!»
 
Китай отложил премьеру «Однажды в… Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Стало известно об избиении актера Марьянова перед смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире и лишил ее дара речи
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Вдова Доренко представила фильм о журналисте
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Звезда «Физрука» отправилась на шоу «Холостяк»
Все материалы
Ценности
Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Все материалы
Путешествия
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Младенец умер на борту летевшего в Москву самолета
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Составлен портрет идеального туриста
Все материалы
Из жизни
Одинокая женщина завела 300 ручных крыс и пожалела
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Медведь остался без орешков, пришел в город и покалечил четырех человек
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Отец спас ребенка из-под колес автобуса ценой своей жизни
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin
Все материалы
Дом
В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Найдено самое дешевое жилье Москвы
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Ступени московского Театра эстрады оказались утерянным надгробным памятником
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы