Решение Джонсона остановить работу парламента отменили

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент Великобритании продолжит работу 25 сентября несмотря на решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить текущую сессию до 14 октября. Об этом сообщает Reuters.

Беркоу отметил, что следующее заседание состоится уже в среду, 25 сентября, в 11:30 утра по местному времени. При этом он подчеркнул, что проинформировал об этом руководство всех партий. Перед этим председатель Верховного суда Великобритании зачитал постановление о незаконности длительной остановки работы парламента.

28 августа стало известно, что Джонсон обратился к королеве Елизавете II за разрешением приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Смысл этого решения состоял в том, чтобы члены парламента не могли препятствовать «жесткому» Brexit, если не удастся заключить сделку с Евросоюзом. Джонсон уверяет, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любых вариантах развития событий. Если бы парламентарии возобновили работу только 14 октября, у них осталось бы слишком мало времени для противодействия премьеру.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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