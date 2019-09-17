Борис Джонсон испугался разгневанной толпы и сбежал

Премьер-министр Британии Борис Джонсон покинул пресс-брифинг с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Bloomberg Politics.

Политики должны были выступить с заявлением перед журналистами после переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Их встретила толпа протестующих, которая скандировала: «Позор, позор!». Джонсон отказался подойти к подиуму с двумя микрофонными стойками. В сопровождении охраны и помощников он последовал к автомобилю.

Беттель, в свою очередь, отправился на брифинг. Он отметил, что остался недоволен переговорами. «Время идет, хватит говорить, действуйте. До Brexit избирателям говорили, что им вернут деньги из социального страхования, что Brexit будет выполнен через 24 часа и все будет хорошо, но никто не мог сказать: "Извините, это ложь"», — приводит слова люксембургского премьера Daily Telegraph.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.

Пришедший ей на смену Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство так или иначе покинет ЕС. Установленный им крайний срок — 31 октября (вариант жесткого Brexit без сделки). В начале сентября королева Елизавета II одобрила законопроект о возможной отсрочке Brexit.

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