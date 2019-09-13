Британия запаслась шампанским в ожидании расставания с ЕС

Французские производители шампанского нарастили поставки в Великобританию, теперь запасов хватит как минимум на год, сообщает Sky News.

Наращивание экспорта обусловлено опасениями о возможной нехватке напитка на рождественские праздники, если Великобритания будет действовать по жесткому сценарию и выйдет из Евросоюза в конце октября. В разговоре с изданием, производители шампанского объявили, что с теперь с какими бы трудностями королевство ни столкнулось, игристого напитка там хватит. Великобритания — крупнейший импортер шампанского с долей 17 процентов.

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Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.

Пришедший ей на смену Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство так или иначе покинет ЕС. Установленный им крайний срок — 31 октября (вариант жесткого Brexit без сделки). В начале сентября королева Елизавета II одобрила законопроект о возможной отсрочке Brexit.

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