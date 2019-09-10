Предложение Джонсона снова отказались поддержать

Инициатива премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести досрочные выборы в парламент была снова отвергнута. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам голосования, за проведение выборов высказались 293 парламентария, однако этого недостаточно для принятия инициативы. Против предложения премьера выступили 46 депутатов.

Ранее британская королева Елизавета II без соглашения с Европейским союзом одобрила законопроект о запрете Brexit. В случае отсутствия договоренностей об условиях выхода страны из Евросоюза в октябре, он будет отложен на три месяца — до 31 января 2020 года. Борис Джонсон выступает категорически против этого.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра. Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве нового британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС грядущей осенью. Установленный им крайний срок — 31 октября. Лондон получил от Брюсселя отсрочку, чтобы разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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