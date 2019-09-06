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Британию уговорили на Brexit по согласию

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Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект о запрете Brexit без соглашения с Европейским союзом. Об этом сообщает Reuters.

В случае отсутствия договоренностей выход Соединенного Королевства из Евросоюза будет отложен на три месяца — до 31 января 2020 года. Ожидается, что документ получит необходимое одобрение королевы 9 сентября. Отмечается, что против него категорически выступает премьер-министр Борис Джонсон.

Палата общин британского парламента приняла этот законопроект 4 сентября.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра. Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве нового британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС грядущей осенью. Установленный им крайний срок — 31 октября. Лондон получил от Брюсселя отсрочку, чтобы разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit, но вероятность «жесткого» выхода без сделки сохраняется.

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