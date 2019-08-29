Противники Brexit пригрозили королеве казнью

Организация Best for Britain, выступающая против выхода Великобритании из Евросоюза, напомнила королеве Елизавете II о казненных в прошлом монархах из-за ее поддержки Brexit. Мнение главы организации опубликовал журнал Business Insider.

Цитата Наоми Смит, возглавляющей группу, опубликована в заметке о том, что королева поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

«Нет никакого смысла в поддержке королевой такого антидемократического, неконституционного и политизированного маневра со стороны правительства. Когда ее просили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, как недобро история обходится с монархами, которые помогают и содействуют подавлению демократии», — цитирует издание ее слова.

По мнению политического комментатора Рахима Кассама, эти слова можно интерпретировать как намек на судьбу английского короля Карла I, который был обезглавлен из-за разногласий с парламентом.

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О том, что Джонсон хочет приостановить текущую сессию парламента, лишив его возможности препятствовать «жесткому» Brexit, стало известно 28 августа.

Как сообщало в 2018 году агентство Reuters, группа Best For Britain финансируется в том числе из-за рубежа. Она, в частности, получила по меньшей мере 400 тысяч фунтов стерлингов от миллиардера Джорджа Сороса.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем — до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit, но вероятность «жесткого» выхода без сделки сохраняется.

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