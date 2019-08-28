Британскому парламенту запретят работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к королеве Елизавете II за разрешением приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что работа законодательного органа прекратится с середины сентября. Смысл этого решения состоит в том, чтобы члены парламента не могли препятствовать «жесткому» Brexit, если не удастся заключить сделку с Евросоюзом. Джонсон уверяет, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любых вариантах развития событий. Если же парламентарии возобновят работу 14 октября, у них останется слишком мало времени для противодействия премьеру.

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25 августа Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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