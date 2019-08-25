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Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ITV.

«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов фунтов стерлингов (48 миллиардов долларов — прим. Ленты.ру), собственно говоря, мы больше не должны», — сказал британский лидер. В интервью Sky News Джонсон отметил, что шансы на заключение сделки растут, однако стране нужно подготовиться к выходу и без нее.

В июне президент США Дональд Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов в качестве отступных за Brexit. Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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