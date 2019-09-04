Бориса Джонсона обязали отсрочить Brexit

Палата общин британского парламента приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был поддержан 327 парламентариями, 299 выступили против. Решение нижней палаты парламента должно получить одобрение членов Палаты лордов.

После голосования Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября. «Поскольку законопроект о переносе сроков Brexit принят, правительству будет невозможно выполнять свои обязанности. Должны быть проведены выборы», — сказал он.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке премьер-министра Терезы Мэй. Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве нового британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС грядущей осенью. Нынешний крайний срок — 31 октября. Лондон получил от Брюсселя отсрочку, чтобы разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit, но вероятность «жесткого» выхода без сделки сохраняется.

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