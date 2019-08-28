Паралич британского парламента обвалил фунт стерлингов

После заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября фунт стерлингов начал стремительно падать, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

На максимуме падение по отношению к евро почти достигло одного процента, а по состоянию на 13:30 оно скорректировалось до 0,63 процента. По состоянию на 13:40 фунт стерлингов стоит 1,1004 евро.

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Канцелярия главы правительства опубликовала сообщение, что нынешняя сессия завершится на второй неделе заседаний в сентябре, а следующая начнется 14 октября. Это решение объяснили тем, что у парламентариев будет время для изучения и, возможно, одобрения нового соглашения с Евросоюзом в рамках Brexit, если его удастся к тому времени достигнуть. Позднее королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.

Каникулы у депутатов завершаются 3 сентября. Это означает, что если они захотят помешать жесткому Brexit, то есть выходу без соглашения, у них остается всего несколько дней до завершения работы и после ее возобновления.

Джонсон пообещал вывести королевство из ЕС до 31 октября в любом случае, удастся договориться с Брюсселем или нет. Парламент выступает против жесткого Brexit, а Евросоюз отказывается от пересмотра нынешнего соглашения, которое ранее депутаты уже отклонили. Лидеры оппозиции в парламенте накануне, 27 августа, договорились о противодействии выходу без сделки. Для этого они готовы пойти на крайние меры, в том числе на вотум недоверия Джонсону.

В июле фунт уже реагировал таким же образом на решение Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.

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