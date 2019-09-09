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Королева поставила точку в вопросе о Brexit

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Королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II одобрила законопроект о запрете Brexit без соглашения с Европейским союзом, который после этого вступил в силу. Об этом сообщает Reuters.

Теперь в случае отсутствия договоренностей об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в октябре, он будет отложен на три месяца — до 31 января 2020 года. Отмечается, что против этого категорически выступает премьер-министр Борис Джонсон.

Палата общин британского парламента приняла законопроект 4 сентября, палата лордов одобрила его 6 сентября.

Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра. Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве нового британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС грядущей осенью. Установленный им крайний срок — 31 октября. Лондон получил от Брюсселя отсрочку, чтобы разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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