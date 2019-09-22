Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС

Великобритания после выхода из Европейского союза будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб в колонке в газете The Sunday Telegraph, передает ТАСС.

«Когда мы покинем ЕС, мы усилим наше санкционное законодательство, чтобы привлекать к ответственности тех, кто серьезным образом нарушает права человека, через введение запрета на их въезд в Великобританию, заморозку их активов и банковских счетов», — уточнил Рааб.

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Эти меры, по его словам, позволят Великобритании привлечь к ответственности людей, которые преследуют журналистов и правозащитников.

Ожидается, что в санкционный список Соединенного Королевства будут внесены имена не только причастных к атакам на журналистов, но и тех, кого Лондон считает связанными с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра. Пришедший ей на смену Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство так или иначе покинет Евросоюз. Установленный им крайний срок — 31 октября (вариант жесткого Brexit без сделки). В начале сентября королева Елизавета II одобрила законопроект о возможной отсрочке Brexit.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в Солсбери. Великобритания считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет Россию в причастности к произошедшему. Москва отвергает все обвинения британской стороны.

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