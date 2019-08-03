Россия раскритиковала Великобританию и США из-за новых санкций

Принятие второго пакета санкций США против России из-за дела Скрипаля вызвало «много законных вопросов» у российского посольства в Великобритании. Соответствующее заявление появилось на сайте представительства в субботу, 3 августа.

«Прежде всего, хотели бы заявить, что Великобритания так и не представила результаты официального расследования в Солсбери. Утечки в СМИ со ссылками на различные так называемые официальные источники российскую сторону абсолютно не устраивают. Ход следствия держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ», — заявил пресс-секретарь посольства.

Посольство в Лондоне также обвинило Великобританию в «нежелании раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту».

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Кроме того, представительство увидело в действиях США стремление «использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией», заметив, что введение санкций «вызывает много законных вопросов».

Ранее 3 августа российское посольство в Вашингтоне увидело в принятии новых санкций «пренебрежительное отношение США к принципу презумпции невиновности», а представитель МИД России Мария Захарова назвала их откровенной провокацией.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России, включающих запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству РФ. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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