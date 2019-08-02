Россия отреагировала на новые санкции США

США продолжают использовать «инсценировку с отравлением Скрипалей» для обострения отношений с Россией и введения новых санкций, которые являются откровенной провокацией, направленной лишь на пропагандистский эффект. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, участников акции «до сих пор скрывают из опасения разоблачения». При этом санкции, которые вводят, используя инцидент как предлог, в сущности бессмысленны: они дублируют ранее принятые антироссийские меры и не приводят к изменению внутренней и внешней политики России. Представитель МИД подчеркнула, что это уже 72-й пакет санкций с 2011 года.

Это, по ее мнению, «наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых». «Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», — говорится в заявлении российского представителя.

Ранее 2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

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Меры включают в себя запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству, а также блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

В августе 2018-го Вашингтон уже ввел пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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