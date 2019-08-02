Объяснена причина для новых санкций США против России

США вводят новые санкции в отношении России из-за дела с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, потому что Москва не предоставила гарантий неповторения подобных инцидентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

По его словам, «Белый дом вводит новый пакет санкций (...) после того, как Москва не предоставила требуемых по закону США гарантий в ответ на первый пакет мер».

Ранее издание Politico сообщило, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций. Отмечалось, что Госдепартамент и Министерство финансов подготовили пакет санкций еще в конце марта, однако американский лидер откладывал подписание документа.

Новые санкции включают в себя запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству, а также блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

В августе 2018-го Вашингтон ввел пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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