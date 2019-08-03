Названа дата начала действия новых санкций против России

Второй пакет американских санкций против России вступит в силу 19 августа. Об этом сообщил Государственный департамент США, передает РИА Новости.

По словам главы американского ведомства Морган Ортагус, ограничительные меры будут действовать не менее года. Условиями снятия санкций после этого срока США назвали предоставление надежных гарантий неприменения химоружия в настоящем и будущем, допуск международных инспекторов для проверки этого, а также выплаты жертвам инцидента в Солсбери.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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