Названо условие ухода Джонсона с поста премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II, сообщили члены правительства страны. Об этом пишет The Sunday Times.

Так, по словам членов Консервативной партии, Джонсон не подаст в отставку, даже если удастся установить нарушение им закона, запрещающего выход из Европейского союза без соглашения. «Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10, с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — сообщил один из собеседников газеты.

Уточняется, что в парламенте уже обсуждали возможность назначения на должность премьер-министра спикера палаты общин Джона Беркоу, но парламентарии усомнились в способностях политика заручиться поддержкой большинства.

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28 сентября сообщалось, что Джонсону грозит уголовное преследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период работы мэром Лондона. Речь идет о связях политика с американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая во время мэрства Джонсона якобы получила 155 тысяч долларов в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса.

В конце августа британский премьер обратился к королеве Елизавете II за разрешением приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Смысл этой процедуры состоял в том, чтобы члены парламента не могли препятствовать «жесткому» Brexit, если не удастся заключить сделку с Евросоюзом. Позже Верховный суд страны отменил это решение Джонсона.

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