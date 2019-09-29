Борису Джонсону захотели объявить импичмент

Оппозиционные депутаты британского парламента обсуждают возможность начала процедуры импичмента премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, с инициативой выступили парламентарии от Партии Уэльса после того, как Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября.

Инициатива может быть вынесена на рассмотрение уже на следующей неделе, отмечает издание. Если ее одобрит Палата общин, премьеру может грозить судебное разбирательство. Кроме импичмента, рассматриваются и более мягкие варианты. Среди них дисциплинарное взыскание, запрет на посещение парламента и сокращение зарплаты.

28 сентября сообщалось, что Джонсону грозит уголовное преследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период работы мэром Лондона. Речь идет о связях политика с американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая во время мэрства Бориса Джонсона якобы получила 155 тысяч долларов в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса.

В конце августа британский премьер обратился к королеве Елизавете II за разрешением приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Смысл этой процедуры состоял в том, чтобы члены парламента не могли препятствовать «жесткому» Brexit, если не удастся заключить сделку с Евросоюзом. Позже Верховный суд страны отменил это решение Джонсона.

Последний раз импичмент в Великобритании объявлялся в 1806 году. Тогда под него попал Генри Дандас, виконт Меллвил, Первый лорд Адмиралтейства — его обвиняли в нецелевом расходовании общественных средств. Хотя дело закончилось оправданием, Дандас вынужден был покинуть большую политику.

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