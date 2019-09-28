Стало известно об угрозе уголовного преследования Бориса Джонсона

Уголовное преследование грозит премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением в период работы мэром Лондона. Об этом сообщает газета Financial Times в субботу, 28 сентября.

Обвинения в адрес Джонсона изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). Лондонская ассамблея вызвала премьер-министра для объяснений, передает BBC News.

Речь идет о связях политика с американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая якобы во время мэрства Бориса Джонсона получила 155 тысяч долларов в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса. Джонсон, в свою очередь, заявил, что на посту градоначальника всегда действовал «в полном соответствии с правилами».

25 сентября Борис Джонсон в срочном порядке покинул Нью-Йорк, где принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и вернулся в Великобританию на внеочередное заседание палаты общин, от которой ему грозит вотум недоверия.

В прошлом году Джонсон отчитывался перед Лондонской ассамблеей по делу о строительстве пешеходного моста с садом через Темзу. Проект не реализовали, однако были израсходованы несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

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