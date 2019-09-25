Борис Джонсон срочно уехал с Генассамблеи ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в срочном порядке покинул Нью-Йорк, где принимал участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Британию на внеочередное заседание палаты общин, от которой ему грозит вотум недоверия. Об этом сообщает Reuters.

Джонсону предстоит выступать перед парламентом после того, как его политический оппонент, глава лейбористской партии Джереми Корбин, предложил ему уйти в отставку.

За день до этого британский Верховный суд единогласно признал, что глава консервативной партии и кабинета министров нарушил законы страны, попросив королеву Елизавету II приостановить работу парламента.

28 августа стало известно, что Джонсон обратился к королеве за разрешением приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Смысл этого решения состоял в том, чтобы члены парламента не могли препятствовать «жесткому» Brexit, если не удастся заключить сделку с Евросоюзом.

Джонсон уверяет, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любых вариантах развития событий. Если бы парламентарии возобновили работу только 14 октября, у них осталось бы слишком мало времени для противодействия премьеру.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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