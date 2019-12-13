Назван вероятный победитель досрочных выборов в Британии

Консервативная партия, вероятнее всего, станет победителем досрочных выборов в британский парламент. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, передает Reuters.

Консерваторы, которых возглавляет премьер-министр страны Борис Джонсон, могут занять 368 из 650 мест. Их главный соперник, Лейбористская партия, пока что располагает 191 местом.

Всеобщие досрочные выборы в нижнюю палату парламента Великобритании, инициированные Джонсоном, прошли 12 декабря. За проведение нового голосования выступило большинство парламентариев. Это во многом решит судьбу выхода страны из Евросоюза. Британский премьер планирует завершить Brexit до конца января 2020 года.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новую отсрочку по Brexit. При этом Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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