В Британии открестились от планов по сокращению армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что армию страны ждет сокращение. Прямую трансляцию его выступления вел телеканал Sky News, передает РИА Новости.

«Я поясню: мы ни в какой форме не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность», — заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания также продолжит выполнять свои обязательства перед НАТО, направляя на финансирование армии два процента от ВВП. «На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5 процента в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет», — подчеркнул он.

Ранее в ноябре The Sunday Times сообщило, что в Великобритании обсуждается возможность сократить численность армии с 73 тысяч до 60-65 тысяч человек. Таким образом британская армия стала бы «самой маленькой за столетия», отмечало издание.

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