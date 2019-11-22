Германия отказалась избавиться от американского ядерного оружия

Германия выступает против одностороннего вывода ядерного оружия со своей территории. Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в рамках визита в Хиросиму, пишет Deutsche Welle.

Министр подчеркнул, что если оружие и должно исчезнуть, то повсеместно, а не только на территории ФРГ. Он отметил, что пользы от транспортировки ядерного оружия из одного государства в другое нет: «Необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами».

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Хайко Маас прибыл в Японию в преддверии двухдневного саммита глав МИД стран G20 в Нагое. Во время визита в Хиросиму он возложил венок в память о жертвах ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. «Память о человеческом горе в Хиросиме и Нагасаки не должна поблекнуть», — отметил глава МИД Германии.

Deutsche Welle пишет, что сейчас в Германии размещены около 20 ядерных бомб США. Политики из Левой партии и «Союза-90/зеленых» выступают за вывод вооружений.

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